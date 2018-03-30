Иностранные специалисты дегазируют все оставшиеся мусорные полигоны Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что иностранные специалисты ведут работы по устранению опасных газов на 15 мусорных полигонах.

Воробьев в эфире телеканала «360» сообщил, что государство активно работает для того, чтобы не допустить выбросов свалочного газа. В настоящий момент иностранные специалисты с помощью современных европейских технологий проводят работы дегазации на всех 15 полигонах.

Цель работ — в короткие сроки устранить проблему вредных выделений в воздух, уточнил политик. Он напомнил, что мусорные полигоны появились около 50-60 лет назад, за это время свалки выросли в своих масштабах и превратились в огромные курганы. Губернатор обратился к президенту, и в 2013 году было решено закрывать мусорные скопления.

По словам чиновника, переломным периодом станут апрель, май и июнь, так как после дегазацию развернут в Серпухове, Волоколамске и Коломне. В настоящий момент власти уже заказывают специальное оборудование для операции за рубежом.

Воробьев сказал, что правительство обеспокоенно тем, в какой неблагоприятной среде оказались люди. Поэтому приложены все силы для решения проблемы. Он сообщил, что привлечены лучшие специалисты для рекультивации.

В Московской области разработана программа модернизации системы рекультивации мусорных полигонов. Предпринимаемые меры предусматривают активную дегазацию и очищение фильтрата. Благодаря новым технологиям его смогут довести до состояния технической воды.

За пять лет были устранены 24 свалки из 39. В настоящий момент поставлена задача организации четкого плана по оставшимся 15 полигонам в регионе.