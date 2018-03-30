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14:46   30 Марта 2018
Россия
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Иностранные специалисты дегазируют все оставшиеся мусорные полигоны Подмосковья

Иностранные специалисты дегазируют все оставшиеся мусорные полигоны Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что иностранные специалисты ведут работы по устранению опасных газов на 15 мусорных полигонах.

Воробьев в эфире телеканала «360» сообщил, что государство активно работает для того, чтобы не допустить выбросов свалочного газа. В настоящий момент иностранные специалисты с помощью современных европейских технологий проводят работы дегазации на всех 15 полигонах.

Цель работ — в короткие сроки устранить проблему вредных выделений в воздух, уточнил политик. Он напомнил, что мусорные полигоны появились около 50-60 лет назад, за это время свалки выросли в своих масштабах и превратились в огромные курганы. Губернатор обратился к президенту, и в 2013 году было решено закрывать мусорные скопления. 

По словам чиновника, переломным периодом станут апрель, май и июнь, так как после дегазацию развернут в Серпухове, Волоколамске и Коломне. В настоящий момент власти уже заказывают специальное оборудование для операции за рубежом.

Воробьев сказал, что правительство обеспокоенно тем, в какой неблагоприятной среде оказались люди. Поэтому приложены все силы для решения проблемы. Он сообщил, что привлечены лучшие специалисты для рекультивации.

В Московской области разработана программа модернизации системы рекультивации мусорных полигонов. Предпринимаемые меры предусматривают активную дегазацию и очищение фильтрата. Благодаря новым технологиям его смогут довести до состояния технической воды.

За пять лет были устранены 24 свалки из 39. В настоящий момент поставлена задача организации четкого плана по оставшимся 15 полигонам в регионе. 

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Автор: Екатерина Розина
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