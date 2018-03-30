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14:09   30 Марта 2018
Россия
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Кремль следит за развитием ситуации по «Ядрово»

Кремль следит за развитием ситуации по «Ядрово»

В Кремле контролируют развитие ситуации вокруг подмосковной свалки и постоянно получают информацию от волоколамских властей и руководства региона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией вокруг свалки в подмосковном Волоколамске и получают информацию от правительства и руководства региона.

Муниципалитет сообщал, что на прошлой неделе на мусорном полигоне «Ядрово» был выброс свалочного газа, после чего было зарегистрировано десятки обращений детей к врачам. Вследствие был объявлен режим повышенной готовности из-за загрязнения на полигоне, людей начали снабжать средствами индивидуальной защиты.

Песков заявил, что Кремль «безусловно» контролирует ситуацию и постоянно получает информацию от местных властей, а также поддерживает тесный контакт с руководством региона по этому поводу. Песков подчеркнул, что оценка ситуации в Волоколламске не входит в компетенцию администрации президента, для этого существуют специальные подразделения МЧС.

Он рассказал, что местные власти занимаются решением данного вопроса, несмотря на возникающие сложности. Он добавил, что данный вопрос не из тех, которые можно решить за ночь.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #общество #волоколамск #ядрово
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