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14:26   30 Марта 2018
Россия
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Хоккеист всю ночь помогал волонтерам и родственникам пострадавших во время пожара в ТЦ «Зимняя Вишня»

Хоккеист всю ночь помогал волонтерам и родственникам пострадавших во время пожара в ТЦ «Зимняя Вишня»

Хоккеист Максим Семенов во время трагедии в торговом центре в Кемерово развозил всю ночь родственников пострадавших по больницам. По его словам, первые несколько часов творилась полная неразбериха. 

Максим Семенов приехал к торговому центру через полтора часа после начала пожара. Он подошел к ребятам из студенческого корпуса спасателей КузГТУ «Скала» и предложил свою помощь. Через некоторое время мужчину попросили помочь объездить больницы, чтобы обновить списки пострадавших. Максим Семенов вспоминает, что многие люди, дежурившие у больниц, понятия не имели, что произошло с их близкими. 

«Я им показал, как пройти к автобусу, где были первичные списки, и многие пошли узнавать там», — добавил он. 

Позже мужчина помогал в школьном спортзале, где разместили штаб и собрались все родственники. Он разносил еду, чай и воду. При необходимости отвозил кого-то в больницу и привозил обратно. 

Максим Семенов до самого утра помогал, чем мог. Утром он поехал на мемориал к торговому центру. По его словам, беда так или иначе коснулась практически каждого, поскольку город небольшой. У ТЦ он встретил многих знакомых. Позже мужчина поехал сдать кровь для пострадавших. 

«Такие трагедии не должны повторяться, это самая большая беда в истории нашего региона», — добавил он. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #пожар #кемерово #героизм
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