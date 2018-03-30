Хоккеист всю ночь помогал волонтерам и родственникам пострадавших во время пожара в ТЦ «Зимняя Вишня»

Хоккеист Максим Семенов во время трагедии в торговом центре в Кемерово развозил всю ночь родственников пострадавших по больницам. По его словам, первые несколько часов творилась полная неразбериха.

Максим Семенов приехал к торговому центру через полтора часа после начала пожара. Он подошел к ребятам из студенческого корпуса спасателей КузГТУ «Скала» и предложил свою помощь. Через некоторое время мужчину попросили помочь объездить больницы, чтобы обновить списки пострадавших. Максим Семенов вспоминает, что многие люди, дежурившие у больниц, понятия не имели, что произошло с их близкими.

«Я им показал, как пройти к автобусу, где были первичные списки, и многие пошли узнавать там», — добавил он.

Позже мужчина помогал в школьном спортзале, где разместили штаб и собрались все родственники. Он разносил еду, чай и воду. При необходимости отвозил кого-то в больницу и привозил обратно.

Максим Семенов до самого утра помогал, чем мог. Утром он поехал на мемориал к торговому центру. По его словам, беда так или иначе коснулась практически каждого, поскольку город небольшой. У ТЦ он встретил многих знакомых. Позже мужчина поехал сдать кровь для пострадавших.