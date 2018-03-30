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13:55   30 Марта 2018
Россия
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Путин поздравил ас-Сиси с победой на выборах президента Египта

Путин поздравил ас-Сиси с победой на выборах президента Египта

Президент России Владимир Путин поздравил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с избранием на пост президента Египта на очередной срок. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме говорится, что Путин считает, что итоги выборов наглядно подтверждают, что ас-Сиси пользуется значительным авторитетом среди соотечественников и широкой поддержкой проводимого им курса на решение актуальных социально-экономических задач и укрепление стабильности. Также в телеграмме подчеркивается, что Россия ценит Египет как важнейшего стратегического партнера.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #выборы #политика #египет #ас-сиси
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