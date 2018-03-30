Путин поздравил ас-Сиси с победой на выборах президента Египта

Президент России Владимир Путин поздравил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с избранием на пост президента Египта на очередной срок. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме говорится, что Путин считает, что итоги выборов наглядно подтверждают, что ас-Сиси пользуется значительным авторитетом среди соотечественников и широкой поддержкой проводимого им курса на решение актуальных социально-экономических задач и укрепление стабильности. Также в телеграмме подчеркивается, что Россия ценит Египет как важнейшего стратегического партнера.