Строители устанавливают шумозащитные экраны на участках Крымского моста
Заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Кайрат Турсунбеков сообщил, что шумопоглощающие экраны установят по обе стороны автомобильной трассы на участках сопряжения Крымского моста с береговой линией.
По его словам, строители устанавливают не только акустические экраны, которые снизят шумовую нагрузку, но и монтируют шумопоглощающие панели высотой до шести метров на участках, примыкающих к берегам Керченского пролива.
Каркас экранов сделали из нержавеющей стали, а шумопоглощающий элемент — из минераловатной плиты. Строители установят аналогичные экраны на определенных участках вдоль железнодорожной части Крымского моста.
Я самый длинный, экологичный и буду самым тихим :) На #стройкавека началась установка шумозащиты. #ждеммост #крымскиймост https://t.co/zMGpdnZre1— Крымский мост (@Krymsky_bridge) March 30, 2018