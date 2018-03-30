Самореклама на трагедии. Почему Кемерово не нужна поддержка Навального

Слова сочувствия кемеровчанам блогер написал на стаканчике кофе. Эксперт допускает, что родственники погибших чувствуют фальшь в его поступках.

Продолжается расследование трагического пожара кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». 30 марта Следственный комитет России сообщил о задержании начальника инспекции регионального Госстройнадзора Танзили Комковой. По версии следствия, она закрыла глаза на то, что ТЦ работал без разрешения на строительство. Вместе с Комковой по делу проходят еще шесть человек.

Пока следствие выясняет все обстоятельства, которые привели к гибели 64 человек, в медийной сфере вокруг трагедии продолжается спекулятивная горячка. Первыми отличились российские блогеры, которые тиражировали заведомо ложную информацию о числе погибших с подачи украинского пранкера Евгения Вольнова. Со списком «трупоедов» можно ознакомиться в материале Ruposters. Во время пожара Вольнов вел стрим на Youtube и обзванивал кемеровские морги. Представлялся сотрудником МЧС Поздняковым и утверждал, что спасатели вскоре привезут сотни тел.

Отличились и представители российской оппозиции. Блогер Алексей Навальный в выпуске программы «Навальный Live» от 29 марта назвал траур по погибшим «идиотским».

Рефреном в монологе блогера проходило вовсе не сочувствие к семьям погибших, а тема отставки губернатора Амана Тулеева. Мол, Кремль должен отправить главу региона на пенсию и вообще отдать под суд. Поддержку жителям столицы Кузбасса Навальный выразил, написав на стаканчике кофе «Кемерово, мы с тобой».

На акции памяти кемеровских жертв в Москве на Пушкинской площади 27 марта блогер молчал. Заявил лишь, что пришел исполнить гражданский долг. Политическую повестку обсуждали в эфире телеканала «Дождь», который освещал траурное мероприятие. Ведущие предположили, что лидером российской оппозиции станет тот, кто «оседлает» гражданский протест.

Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов находит это стратегию заведомо проигрышной. По мнению эксперта, участники локальных российских протестов не верят в искренность лидеров российской оппозиции. Когда условный Навальный приезжает из Москвы в Кемерово и пытается повести за собой возмущенных горожан, не разобравшись в ситуации.

«Человек, который потерял двух детей и жену, больше знает о том, что произошло в Кемерово, чем человек, который наблюдает за этим из Москвы. У местного политика будет больший авторитет в этой сфере. Он не будет лезть в коррупцию, но будет осведомлен в вопросах работы торговых центров», - говорит Абзалов.

Собеседник агентства заметил, что в настоящий момент Навальный спекулирует на извращенной форме популизма, но это не принесет блогеру политических очков. Люди чувствуют фальшь.