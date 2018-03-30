Посол Франции: Коррупция и рейдерство подрывают доверие иностранных инвесторов к Украине

Посол Франции на Украине Изабель Дюмон заявила, что французский бизнес сталкивается с частыми случаями коррупции и рейдерства. Такая ситуация плохо сказывается на доверии к Украине зарубежных инвесторов. Об этом сообщает телеканал «1+1».

По словам Дюмон, власти Украины прекрасно знают о том, как обстоят дела и не отрицают подобные случаи. Также посол отметила, что французские предприниматели буквально каждый день жалуются на коррупцию в стране.