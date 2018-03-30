МИД России выразил протест послу Великобритании

В связи с неправомерными действиями Лондона, инициировавшего высылку российских дипломатов из страны, МИД РФ выразил протест послу Великобритании Лори Бристоу.

Ведомство сообщает, что 30 марта в МИД России вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, которому был выражен решительный протест в связи с неправомерными и необоснованными действиями английской стороны, положившей начало массовой высылке российских дипломатов из целого ряда государств.

Отношения между Россией и Великобританией резко обострились после попытки отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Лондон обвиняет в инциденте Россию, российская сторона категорически отрицает причастность к отравлению.