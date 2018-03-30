Полигон «Каширский» рекультивируют раньше, чем планировалось

Полигон ТБО в Кашире площадью 10 гектаров ликвидируют с опережением графика. Об этом заявил глава города Алексей Спасский в ходе «Прямого разговора» с губернатором Московской области.

Как передает телеканал «360», Спасский доложил Андрею Воробьеву о ходе работ по рекультивации свалки в Кашире. По его словам, по договору свалка должна быть рекультивирована к середине декабря, но работы идут с опережением графика. Закончить их планируется осенью.

Губернатор попросил Спасского регулярно информировать жителей города о ходе работ, чтобы они видели все этапы рекультивации.