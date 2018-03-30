Мы в соц.сетях:
Оператора полигона «Ядрово» могут привлечь к уголовной ответственности

Оператора полигона «Ядрово» могут привлечь к уголовной ответственности

 МИД РФ вызвал послов западных стран

МИД РФ вызвал послов западных стран
Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

 «Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе
СММ ОБСЕ может разместить патрульные базы в Донбассе рядом с российской границей

СММ ОБСЕ может разместить патрульные базы в Донбассе рядом с российской границей

 Болгария отказалась от высылки российских дипломатов

Болгария отказалась от высылки российских дипломатов
Оператора полигона «Ядрово» могут привлечь к уголовной ответственности

Оператора полигона «Ядрово» могут привлечь к уголовной ответственности

 МИД РФ вызвал послов западных стран

МИД РФ вызвал послов западных стран
Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

 «Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе
СММ ОБСЕ может разместить патрульные базы в Донбассе рядом с российской границей

СММ ОБСЕ может разместить патрульные базы в Донбассе рядом с российской границей

 Болгария отказалась от высылки российских дипломатов

Болгария отказалась от высылки российских дипломатов
13:47   30 Марта 2018
Россия
37

РФ пересматривает приоритеты торгово-экономического партнерства с Мадагаскаром

РФ пересматривает приоритеты торгово-экономического партнерства с Мадагаскаром

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Африку в начале марта. По его словам, у Москвы есть перспективы развития торгово-экономического сотрудничества с этим регионом, поэтому российский бизнес взглянул на континент по-новому.

РФ пересматривает приоритеты торгово-экономического партнерства с Мадагаскаром

Заведующий Центром исследования российско-африканских отношений РАН Евгений Корендясов рассказал ФБА «Экономика сегодня», что бизнесмены из РФ рассматривают Африку как потенциальную площадку, где можно выгодно вложить деньги и эффективно работать.

Мадагаскар, островное государство у юго-восточного побережья Африки, с 2010 года создает максимально комфортные условия для иностранных бизнесменов. Правительство страны облегчает не только открытие, но и ведение бизнеса иностранными инвесторами, объяснил Корендясов.

РФ пересматривает приоритеты торгово-экономического партнерства с Мадагаскаром

По его словам, Антананариву реализует программу Doing business, чем максимально облегчает процедуры легализации и открытия предприятий нерезидентов. Эксперт по Африке добавил, что в 2017 году власти Мадагаскара достигли высокого уровня реализации программы, но не высшего, поэтому еще есть к чему стремиться.

«Есть возможности совершенствовать уже имеющиеся процедуры для зарубежного бизнеса», — заключил Корендясов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #бизнес #африка #мадагаскар
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Доцент кафедры телерадиожурналистики поддержал идею наказывать за фейки Россия
Доцент кафедры телерадиожурналистики поддержал идею наказывать за фейки
Нужно продумать технологическую сторону возможного наказания виновных в распространении фейков в соцсетях.
14:21   30 Марта 2018
59
Самореклама на трагедии. Почему Кемерово не нужна поддержка Навального Россия

Самореклама на трагедии. Почему Кемерово не нужна поддержка Навального

14:15   30 Марта 2018
47
Курды не спят. Эксперт посоветовал российским туристам не терять бдительность в Турции Весь мир

Курды не спят. Эксперт посоветовал российским туристам не терять бдительность в Турции

19:38   29 Марта 2018
332
Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода Россия

Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода

18:00   29 Марта 2018
89
Новости smi2.ru
Кузбасский пленник. Кто станет губернатором, когда Тулеева освободят

Кузбасский пленник. Кто станет губернатором, когда Тулеева освободят

 На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

В Нальчике из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более 40 человек

В Нальчике из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более 40 человек

 Захарова ответила Борису Джонсону цитатой из Достоевского

Захарова ответила Борису Джонсону цитатой из Достоевского