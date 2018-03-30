РФ пересматривает приоритеты торгово-экономического партнерства с Мадагаскаром

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Африку в начале марта. По его словам, у Москвы есть перспективы развития торгово-экономического сотрудничества с этим регионом, поэтому российский бизнес взглянул на континент по-новому.

Заведующий Центром исследования российско-африканских отношений РАН Евгений Корендясов рассказал ФБА «Экономика сегодня», что бизнесмены из РФ рассматривают Африку как потенциальную площадку, где можно выгодно вложить деньги и эффективно работать.

Мадагаскар, островное государство у юго-восточного побережья Африки, с 2010 года создает максимально комфортные условия для иностранных бизнесменов. Правительство страны облегчает не только открытие, но и ведение бизнеса иностранными инвесторами, объяснил Корендясов.

По его словам, Антананариву реализует программу Doing business, чем максимально облегчает процедуры легализации и открытия предприятий нерезидентов. Эксперт по Африке добавил, что в 2017 году власти Мадагаскара достигли высокого уровня реализации программы, но не высшего, поэтому еще есть к чему стремиться.