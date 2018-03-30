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13:55   30 Марта 2018
Россия
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Если не знаешь здания, не сориентируешься: кемеровчанин рассказал, как спас детей от пожара в ТЦ

Если не знаешь здания, не сориентируешься: кемеровчанин рассказал, как спас детей от пожара в ТЦ

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», вспыхнувший 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе детей.

Трагедия захлестнула всю Россию. Погиб по меньшей мере 41 ребенок. Многие оказались заперты на четвертом этаже, где и началось возгорание. Очевидцы уверяют, сигнализация не сработала. Люди просто не верили в серьезность происходящего.

Несколько свидетелей произошедшего поделились своими воспоминаниями с «Газетой Кемерова».

Житель города Евгений Полынских, который организовывал праздники в торговом центре, лично видел, как начался пожар. Когда вспыхнул огонь, он находился рядом с очагом - батутным центром. Яма с поролоном загорелась в считанные секунды. В середине возгорания находился мальчик. Его, к счастью, успели спасти.

Полынский рассказал, что в тот момент рядом с ним находились примерно 60 детей. Они с другом побросали вещи и кинулись выводить их из здания. Сигнализация молчала, хотя едкий дым уже появился на четвертом этаже. Чуть позже резко выключился свет. Но указательные таблички не загорелись. А без них выбраться из здания, если ты не знаешь его хорошо, очень сложно, объясняет Евгений.

Тем не менее им удалось выбраться из торгового центра. Помогали вывести детей также аниматоры и клоун.

Молодой человек предполагает, что сигнализацию просто отключили в тот день. Буквально за пару дней до трагедии она включилась без причины и не замолкала на протяжении примерно четырех часов.

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Автор: Юлия Халус
#пожар #происшествия #чп #кемерово #новости #зимняя вишня
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