Доцент кафедры телерадиожурналистики поддержал идею наказывать за фейки

Нужно продумать технологическую сторону возможного наказания виновных в распространении фейков в соцсетях.

Так считает доктор филологических наук, кандидат искусствоведения, доцент кафедры телерадиожурналистики СПБГУ Сергей Ильченко.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов заявил, что работает над законопроектом, который предполагает введение уголовной ответственности за публикацию в социальных сетях сообщений, заведомо содержащих ложные данные.

29 марта Ильченко провел мастер-класс на актуальную сегодня тему «Постправда» политических коммуникаций: фейковая журналистика сегодня» для участников и зрителей Всероссийского студенческого конкурса в области политических коммуникаций PolitPRo» в Санкт-Петербурге.

«Я абсолютно согласен (с Милоновым — прим. ред), но нужно понимать, что есть правовая сторона вопроса, есть политическая сторона вопроса и технологическая. Конечно, нужно за перепосты наказывать. Предстоит понять, как это будет осуществляться технологически», — отметил ученый.

Он рассказал про то, как разные СМИ создают противоположную картину дня, наводняют информационное пространство фейками, которые так или иначе остаются в сознании. Эксперт привел в пример недавнюю ситуацию со вбросами о «сотнях» погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Тогда ложные информацию распространяли не просто случайные лица, но и знаменитости с множеством подписчиков, которые им доверяют.

«Те механизмы и ситуации, которые возникли при этой трагедии, и есть создание в массовом сознании политической картины дня», — объяснил доцент.

Ильченко призвал не торопиться оценивать историю, если есть предположение, что информация может быть недостоверной. Если количественные данные сопровождаются словами «около», «примерно», уже есть все основания им не доверять.

По такому же принципу происходит ситуация с беспочвенными обвинениями в адрес России в связи с «делом Скрипалей». Главы западных государств просто наполняют информационное пространство негативными высказываниями в адрес российских властей, стараясь повлиять на сознание граждан.

«Насмотрелись «би-би-сишных» сериалов!» — прокомментировал доцент заявления Великобритании о яде «Новичок» якобы российского происхождения. — «Если вы наблюдаете сенсационную политическую информацию, подумайте, почему это говорят вам и почему сегодня».

В комментарии ИА «Политика сегодня» Ильин объяснил, почему такое большое количество стран поддержали Великобританию в создании фейков: