Кремль опровергает информацию об угрозе Трампа выиграть гонку вооружений — Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ об угрозе выигрыша в гонке вооружений от Дональда Трампа являются ложными.

Накануне NBC сообщал, что в ходе телефонного разговора Трамп заявил Путину о готовности США к гонке вооружений и пригрозил одержать в ней победу. Телеканал, ссылался на неизвестные источники в государственной структуре, процитировал слова американского президента.

По данным телеканала, Трамп заявил, что Америка ответит на гонку вооружения и одержит в ней победу.

Однако Песков сообщил, что такой фразы в разговоре не было. Он напомнил, что Кремль уже давал официальное сообщение по переговорам с США. Представитель власти также подчеркнул, что телефонный разговор Путина и Трампа был конфиденциальным и не в правилах России придавать огласке содержание подобных переговоров.

Разговор состоялся 20 марта, после переизбрания Путина на пост президента РФ. Трамп в первую очередь связался с Москвой, чтобы поздравить президента с победой на голосовании.

Официальное заявление Кремля говорит о том, что разговор между лидерами был деловым и конструктивным, главы государств обсуждали как будут преодолевать проблемы в российско-американских отношениях. Трамп после переговоров заявил, что гонка вооружений выходит за рамки и он бы хотел об этом пообщаться с Путиным лично.