Песков: Россия предложила созвать сессию ОЗХО, чтобы узнать хоть что-то по «делу Скрипаля»

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Россия предложила созвать сессию ОЗХО с целью узнать хоть что-то по «делу Скрипаля». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиться «нормального разговора», поэтому и предложила созвать сессию ОЗХО.

Песков заявил, что «Россия хочет беспристрастного и объективного расследования», поэтому предлагает использовать возможности ОЗХО. Каких-либо других материалов по делу Москва не имеет. Также Песков напомнил, что Россия отрицает все обвинения в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ.