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Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

 «Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе
СММ ОБСЕ может разместить патрульные базы в Донбассе рядом с российской границей

СММ ОБСЕ может разместить патрульные базы в Донбассе рядом с российской границей

 Болгария отказалась от высылки российских дипломатов

Болгария отказалась от высылки российских дипломатов
13:38   30 Марта 2018
Россия
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Песков: Россия предложила созвать сессию ОЗХО, чтобы узнать хоть что-то по «делу Скрипаля»

Песков: Россия предложила созвать сессию ОЗХО, чтобы узнать хоть что-то по «делу Скрипаля»

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Россия предложила созвать сессию ОЗХО с целью узнать хоть что-то по «делу Скрипаля». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиться «нормального разговора», поэтому и предложила созвать сессию ОЗХО.

Песков заявил, что «Россия хочет беспристрастного и объективного расследования», поэтому предлагает использовать возможности ОЗХО. Каких-либо других материалов по делу Москва не имеет. Также Песков напомнил, что Россия отрицает все обвинения в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #песков #озхо #дело скрипаля
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