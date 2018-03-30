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13:31   30 Марта 2018
Россия
47

Песков: Прекращение вещания RT в Вашингтоне — дискриминация

Песков: Прекращение вещания RT в Вашингтоне — дискриминация

Прекращение вещания телеканала RT в Вашингтоне представляется настораживающей, свидетельствующей о дискриминационной политике в отношении СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, подобные волюнтаристские действия, возможно, противоречат законодательству Соединенных Штатов и тем декларациям о приверженности, демократии и свободе слова, которые «днем и ночью мы слышим из Вашингтона».

Песков рассказал, что для прояснения ситуации с RT он специально поговорил с руководителем телеканала Маргаритой Симоньян. Она рассказала, что канал отключают вопреки действующему контракту и добавила, что такое жесткое давление, как в США, RT не испытывал не в одной стране мира.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сша #песков #политика #rt
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