Песков: Прекращение вещания RT в Вашингтоне — дискриминация

Прекращение вещания телеканала RT в Вашингтоне представляется настораживающей, свидетельствующей о дискриминационной политике в отношении СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, подобные волюнтаристские действия, возможно, противоречат законодательству Соединенных Штатов и тем декларациям о приверженности, демократии и свободе слова, которые «днем и ночью мы слышим из Вашингтона».

Песков рассказал, что для прояснения ситуации с RT он специально поговорил с руководителем телеканала Маргаритой Симоньян. Она рассказала, что канал отключают вопреки действующему контракту и добавила, что такое жесткое давление, как в США, RT не испытывал не в одной стране мира.