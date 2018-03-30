Песков: Реакция Кремля на высылку российских дипломатов из США полностью оправдана

Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласна с оценкой США о неоправданности подобных действий.

Песков отметил, что Россия вынуждена предпринять меры, в ответ на неконструктивные и незаконные действия США, связанные с высылкой российских дипломатических представителей и закрытием консульства.

Таким образом пресс-секретарь президента отреагировал на слова представителя Госдепартамента США Хизер Нойрет о том, что Россия не заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Америкой, а закрытие Генконсульства в Санкт-Петербурге является неоправданным шагом.