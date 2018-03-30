Посол Великобритании в Москве прибыл в МИД
Глава британской дипмиссии Лори Бристоу молча зашел в здание российского внешнеполитического ведомства, проигнорировав вопросы журналистов.
Об этом в пятницу, 30 марта, сообщает РИА Новости.
Посол Великобритании прибыл в МИД России, где ему, по слухам, объявят о том, что Москва высылает еще больше британских дипломатов. pic.twitter.com/RnLWvfHh4T— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) March 30, 2018
Согласно данным некоторых СМИ, в МИД РФ послу Великобритании объявят о решении Москвы выслать из страны еще больше британских дипломатов.