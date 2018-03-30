Франция и США используют курдов для достижения своих целей на территории Сирии

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров заявил, что действия Франции в отношении военной политики в Сирии противоречат нормам международного права.

Накануне стало известно решение Парижа об оказании помощи курдским боевикам в сирийском Манбидже, сообщает «Экономика сегодня».

Данное решение было после встречи президента Франции Эммануэля Макрона с делегацией от СДС (Сирийских демократических сил – прим.ред.). Известно, что курды действуют в сотрудничестве с США, которые как и Франция нацелены на закрепление своих порядков в Сирии, из чего можно сделать вывод о том, что все действия французского десанта будут проходить в том же союзе.

Стоит отметить, что Дамаск давал официальное разрешение вмешаться во внутреннюю политику Сирии только России. Действия США и Франции, которые ведут свою геополитическую игру, являются прямым нарушением международного права. Помимо этого правительство США и Франции закрывают глаза на сомнительную репутацию СДС.

СДС является незаконным военным формированием, хотя бы потому, что не имеет официального документа на ту деятельность, которой занимается. Политика данного образования вызывает еще больше вопросов, большинство занимаемых территорий СДС относится к не курдскому населению Сирии. Руководство организации уничтожает мирное население самыми жестокими способами. Также СДС сотрудничает с РПК (Рабочая партия Курдистана, признана террористической и запрещена в Турции – прим.ред.) Судя по последним действиям, правительство Франции это не беспокоит, им выгодно, что СДС бойкотирует любой диалог с Дамаском.

Таким образом, в погоне за своими целями США и Франция становятся пособниками боевиков и террористов, страны ведут опасную игру, используя данные организации как инструмент своей политики, однако при этом страдает население Сирии, а под ударом оказывается целое государство.

Франция рискует, поддерживая СДС. Понятно, что таким образом Париж подчеркивает свои позиции против России, Турции и Сирии. Между тем, не стоит забывать, что курдские группы внутри ЕС проявляют экстремистские нападки и имеют плотные связи с СДС, поэтому подобные шаги французского правительства идут вразрез с уставом ООН.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров подчеркнул, что это ожидаемый шаг от Франции, учитывая их критику в отношении Турецкого правительства. Он напомнил, Франция считает, что СДС помог Западу в борьбе с ИГ(террористическая группировка, запрещена в РФ – прим.ред.). Макрон обвиняет Турецкие власти в отсутствии поддержки для СДС. Но важным является то, что СДС имеет связи с ИГ, известно, что террористы переходят в ряды курдов и растворяются внутри организации.

Резюмируя свои комментарии эксперты сошлись во мнении, что французы нарушают международное право, а Запад поддерживает любые силы, которые нацелены на развал Сирии. Делается это под предлогом гуманитарных интересов.