Голодец назвала «невероятной» разницу продолжительности жизни между регионами
Средняя продолжительность жизни в России сильно различается от региона к региону, разброс достигает 16 лет. Об этом заявила зампред правительства РФ Ольга Голодец.
На заседании коллегии Минздрава России она проинформировала, что разброс по продолжительности жизни по стране достигает «просто невероятной цифры: от 64 до 80 лет. По ее словам, средняя продолжительность жизни по последним данным составляет 72,7 года, но есть регионы, которые перешагнули порог 80 лет, а есть такие, в которых продолжительность жизни всего 64 года.
«Поэтому в настоящее время все российская система здравоохранения взяла курс на обеспечение доступа граждан в качественной медицине во всех регионах страны, — сказала Голодец. — Качественная медицина обеспечивает продолжительность жизни в 80 лет. Мы договорились, что на 2019 год абсолютным приоритетом является сосредоточенние всей системы на помощи тем регионам, которым еще только предстоит сделать серьезный качественный скачок в увеличении продолжительности жизни их жителей».