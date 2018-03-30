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 Голодец назвала «невероятной» разницу продолжительности жизни между регионами

Голодец назвала «невероятной» разницу продолжительности жизни между регионами
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12:56   30 Марта 2018
Россия
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Голодец назвала «невероятной» разницу продолжительности жизни между регионами

Голодец назвала «невероятной» разницу продолжительности жизни между регионами

Средняя продолжительность жизни в России сильно различается от региона к региону, разброс достигает 16 лет. Об этом заявила зампред правительства РФ Ольга Голодец.

На заседании коллегии Минздрава России она проинформировала, что разброс по продолжительности жизни по стране достигает «просто невероятной цифры: от 64 до 80 лет. По ее словам, средняя продолжительность жизни по последним данным составляет 72,7 года, но есть регионы, которые перешагнули порог 80 лет, а есть такие, в которых продолжительность жизни всего 64 года.

«Поэтому в настоящее время все российская система здравоохранения взяла курс на обеспечение доступа граждан в качественной медицине во всех регионах страны, — сказала Голодец. — Качественная медицина обеспечивает продолжительность жизни в 80 лет. Мы договорились, что на 2019 год абсолютным приоритетом является сосредоточенние всей системы на помощи тем регионам, которым еще только предстоит сделать серьезный качественный скачок в увеличении продолжительности жизни их жителей».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #здравоохранение #минздрав #голодец
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