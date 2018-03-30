Голодец назвала «невероятной» разницу продолжительности жизни между регионами

Средняя продолжительность жизни в России сильно различается от региона к региону, разброс достигает 16 лет. Об этом заявила зампред правительства РФ Ольга Голодец.

На заседании коллегии Минздрава России она проинформировала, что разброс по продолжительности жизни по стране достигает «просто невероятной цифры: от 64 до 80 лет. По ее словам, средняя продолжительность жизни по последним данным составляет 72,7 года, но есть регионы, которые перешагнули порог 80 лет, а есть такие, в которых продолжительность жизни всего 64 года.