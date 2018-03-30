Минобороны Латвии встревожили планы пуска российских ракет над Балтикой

Министерство обороны Латвии вызвало российского военного атташе Андрея Лобова и выразило недовольство в связи с планами Москвы устроить тренировочный пуск ракет в Балтийском море.

В Минобороны Латвии объяснили, что международные договоры не запрещают российскому государству проводить учения в Балтийском море. Однако действия Москвы могут расценить как демонстрацию силы. Также тренировочный пуск ракет может помешать движению кораблей и самолетов над Балтийским морем.

Латвийская сторона потребовала у Андрея Лобова детальную информацию не только о планируемых действиях Москвы, но и об обеспечении безопасности в период пусков.