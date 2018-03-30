Три мамы спасли группу детей во время пожара в ТЦ «Зимняя Вишня»

Во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове три мамы, в числе которых была Любовь Гвоздкова, смогли организовать эвакуацию целой группы детей. В тот день в ТЦ с друзьями праздновала день рождения дочь Любови Гвоздковой.

По словам женщины, они находились на третьем этаже в боулинге. Как только в воздухе появился запах гари, а затем дым, вокруг началась паника. Вскоре стало ясно, что пожарная сигнализация по какой-то причине не сработала. Тогда инициативу пришлось брать на себя.

«Когда началась паника, мои дети стали просто «растворяться», тут уж пришлось, как говорится, горлом брать, закричала: «Гимнастика, ко мне». Все дети беспрекословно подошли», — вспоминает женщина.

Она велела детям одеться, разбила их по парам и повела вниз.

«Слава Богу, мы вовремя вышли, это было в самом начале пожара», — добавила она.

По словам Любови Гвоздковой, было ясно, что ситуация плачевная, поскольку дым распространялся молниеносно. Однако дети смогли себя сами организовать и дисциплинировано спуститься. На первом этаже выход оказался заблокирован - не открывалась одна створка. Любовь Гвоздкова вместе с каким-то мужчиной попытались ее открыть. Детям она велела закрыть нос и рот шарфами. Вскоре все выбрались на стоянку, где кого-то из детей забрали родители. Остальных женщина развезла по домам сама.

Любовь Гвоздкова не считает себя героем. По ее словам, так поступил бы каждый на ее месте.

«У нас есть люди, которые ценою своей жизни спасали детей. Их надо ставить в пример», — добавила она.

Напомним, что пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, 64 человека погибли, в том числе 41 ребенок.