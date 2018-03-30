Алекперов: «Лукойл» не повторит ошибок в Западной Африке
Президент «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью РИА новости рассказал, какие интересы компания преследует в Западной Африке. По его словам, «ошибки больше повторяться не будут».
Алекперов сказал корреспонденту агентства, что в свое время нефтяники переоценили возможности в понимании этого региона, но теперь компания на правильном пути. По его словам, «Лукойл» наладил хорошие отношения с компанией Chevron в Нигерии. В Гане начал работу новый партнер — Aker. Он отличается опытом в строительстве и эксплуатации самых тяжелых и сложных нефтяных платформ.
«Мы серьезно ужесточили критерии отбора за счет того, что улучшили компетенции в подготовке проектов, в том числе с привлечением западных консультантов, — сказал глава «Лукойла». — И на этом этапе будем работать в столь сложных проектах с партнерами, потому что существуют ограничения по санкциям — доля не более 30%. Из-за этого компания рассматривает будущие проекты в партнерстве с мейджорами».