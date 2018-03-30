Алекперов: «Лукойл» не повторит ошибок в Западной Африке

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью РИА новости рассказал, какие интересы компания преследует в Западной Африке. По его словам, «ошибки больше повторяться не будут».

Алекперов сказал корреспонденту агентства, что в свое время нефтяники переоценили возможности в понимании этого региона, но теперь компания на правильном пути. По его словам, «Лукойл» наладил хорошие отношения с компанией Chevron в Нигерии. В Гане начал работу новый партнер — Aker. Он отличается опытом в строительстве и эксплуатации самых тяжелых и сложных нефтяных платформ.