МЧС: Стремительному распространению огня по ТЦ в Кемерове способствовали пустоты в перекрытиях

Начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы по региону Андрей Бурсин сообщил, что огонь быстро распространился по кемеровскому торговому центру «Зимняя вишня» из-за пустого пространства в перекрытиях, а также старой вентиляции.

К тому моменту, как пожарные прибыли на место ЧП, огонь уже стремительно распространялся. Работу спасателей усложняла планировка торгового центра и его значительная площадь. Сотрудники МЧС также выносили из здания баллоны. По словам Бурсина, во время пожара произошел еще один взрыв.