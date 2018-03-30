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12:53   30 Марта 2018
Весь мир
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Коренное население ЮАР восстало против белых фермеров

Коренное население ЮАР восстало против белых фермеров

Новый президент Южноафриканской Республики Сирил Рамафос принял программу об изъятии земель у белых фермеров без выплаты компенсации, что породило волну насилия и расизма в стране.

После принятия земельного закона в ЮАР коренное население буквально восстало против белых фермеров. Земледельцев убивают каждую неделю. Полиция в свою очередь не спешит вмешиваться, давая африканцам полную свободу действий. А сами защитить себя фермеры не в состоянии, ведь большинство из них не владеет никаким оружием.

Обстановка в африканской стране сильно озаботила руководство Австралии. Австралийский министр внутренних дел Питер Даттон предложил властям вмешаться, создав план гуманитарной помощи белому населению ЮАР. В то же время он подчеркнул, что, приняв всех беженцев, Австралия лишит африканцев людей, которые, по сути, кормят всю страну.

Слова Даттона в ЮАР восприняли как проявление расизма и фашизма. Африканские политики заявили, что их земли не принадлежат белым фермерам. Те унаследовали ее через расистские захваты и должны поплатиться за это.

«Белые должны принять вину за апартеид и колонизацию. Справедливость приведёт к примирению», — заявил представитель южноафриканской оппозиционной партии Мбуисени Ндлози в интервью The Independent.

Однако не во всех африканских странах к представителям европеоидной расы относятся столь радикально. На Мадагаскаре с энтузиазмом ожидают приезда российских предпринимателей, которые посетят остров в рамках программы расширения взаимного торгово-экономического сотрудничества.

В то же время российские военные отправились в Центральную Африканскую Республику (ЦАР) для подготовки местных военных. Москва откликнулась на просьбу руководства ЦАР помочь местной армии справиться с партизанской группировкой, которая называет себя Селека. Та терроризирует сразу несколько провинций республики.

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Автор: Юлия Халус
#россия #политика #африка #новости #весь мир #мадагаскар #цар #юар.
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