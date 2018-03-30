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Три мамы спасли группу детей во время пожара в ТЦ «Зимняя Вишня»

 Голодец назвала «невероятной» разницу продолжительности жизни между регионами

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Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

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12:29   30 Марта 2018
Россия
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Мебель и коробки выносят из генконсульства США в Петербурге

Мебель и коробки выносят из генконсульства США в Петербурге

Корреспондент ИА «Политика сегодня» передает, что из генконсульства США в Санкт-Петербурге выносят коробки, ящики и пакеты.

По его словам, у генерального консульства усилили охрану. Около 11 утра по московскому времени прохожий кинул кружку с кофе в дверь. Его сразу задержали полицейские. С территории генконсульства США уехали несколько внедорожников с дипномерами.

Мебель и коробки выносят из генконсульства США в Петербурге

Российские власти заявили о высылке 60 дипломатов США и закрытии генерального консульства в Санкт-Петербурге. Меры приняли в ответ на решение американских властей выслать 60 дипломатов РФ и закрыть генконсульство в Сиэтле.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #генконсульство #общество #санкт- петербург
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