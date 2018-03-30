Мебель и коробки выносят из генконсульства США в Петербурге

Корреспондент ИА «Политика сегодня» передает, что из генконсульства США в Санкт-Петербурге выносят коробки, ящики и пакеты.

По его словам, у генерального консульства усилили охрану. Около 11 утра по московскому времени прохожий кинул кружку с кофе в дверь. Его сразу задержали полицейские. С территории генконсульства США уехали несколько внедорожников с дипномерами.

Российские власти заявили о высылке 60 дипломатов США и закрытии генерального консульства в Санкт-Петербурге. Меры приняли в ответ на решение американских властей выслать 60 дипломатов РФ и закрыть генконсульство в Сиэтле.