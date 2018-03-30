Депутат Мособлдумы попросил ФНС выяснить уклонялся ли Грудинин от уплаты налогов

Депутат Московской областной Думы Владимир Жук направил в Межрайонную инспекцию ФНС 14 по городу Видное официальный запрос. Его интересует, проводится ли проверка по факту возможных нарушений налогового законодательства, допущенных главой Совхоза имени Ленина Павлом Грудининым.

Как сообщает телеканал «360», поводом для депутатского запроса стало то, что в ходе предвыборной компании у кандидата Грудинина выявились счета в иностранных банках и якобы различные схемы уклонения от уплаты налогов, а также факты продажи земельных участков, принадлежащих возглавляемому им совхозу.

«Поскольку он является еще и главой Совета депутатов городского поселения Видное, то это добавляет общественный интерес к данной истории», — заявил Жук.

По словам депутата, обращение он направил 29 марта. По закону, официальный ответ ФНС должна подготовить в течение 30 дней. Жук выразил уверенность, что фактов нарушений Грудининым законодательства очень много