Российский спецназ получит новый продовольственный паек

Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков сообщил, что в паек добавят продукты с повышенной калорийностью и энергоемкостью.

По его словам, для российского спецназа разрабатывают новый продовольственный паек. Перед принятием продпаек проверят, в том числе медики. Булгаков подчеркнул, что упор сделают на повышение качества продуктов.

Директор «Военторга» Владимир Павлов сообщал, что торговое предприятие для военнослужащих разрабатывает особый продовольственный паек для спецназа РФ.