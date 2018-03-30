Около 180 незаконных свалок будет ликвидировано в России к 2024 году

По словам министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, к 2024 году по всей стране будет ликвидировано порядка 180 несанкционированных свалок. Отмечается, что работа будет проводиться совместно с регионами.

Министр отметил, что вскоре будет введена система оперативного выявления свалок «Наша природа». Сейчас пилотный проект запущен уже в некоторых регионах. Также, по словам Донского, будет создаваться специальная инфраструктура по переработке отходов. Для этого правительство выделит субъектам около одного миллиарда рублей.

К 2024 году также планируется ликвидировать свалки, содержащие опасные отходы, в том числе полигоны «Черная дыра» в Нижегородской области и «Красный бор» в Ленинградской области.