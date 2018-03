Президент Турции разочарован решением Франции о поддержке СДС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение Парижа по вмешательству в Сирию.

На официальной странице в Twitter последовательно появилось три сообщения от турецкой стороны, в которых президент Турции критикует решение президента Франции Макрона о поддержке курдских боевиков.

Эрдоган опечален и разочарован позицией Франции касательно курдов СДС (Демократические силы Сирии — прим.ред.). Турция считает неверным и ошибочным решение Франции. Он отметил, что Париж превышает свои полномочия, вмешиваясь во внутренний конфликт между правительственными войсками и террористами. Он отметил, что вооруженные силы Турции в любой момент могут войти в иракский Синджар, чтобы разобраться с курдскими террористами.

Накануне Франция провела переговоры с делегацией СДС, после которой приняла решение поддержать курдов и отправить группу десанта в Сирию. Боевики СДС сотрудничают с РПК (Рабочей партия Курдистана, террористическая группировка, запрещена на территории Турции — прим.ред.).