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11:53   30 Марта 2018
Весь мир
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МИД РФ обязал США покинуть здание консульства и освободить особняк-резиденцию в центре Петербурга

МИД РФ обязал США покинуть здание консульства и освободить особняк-резиденцию в центре Петербурга

Представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов рассказал, что США обязаны освободить здание генерального консульства в Петербурге, а также резиденцию в центре города, сообщает Интерфакс.

Запевалов уточнил, что на резиденцию в Гродненском переулке, ранее предоставленной для США, распространяюся такие же меры, как и для здания генерального консульства Америки на Фурштатской улице.

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров 29 марта заявил, что 60 сотрудников дипломатического ведомства США должны покинуть территорию России в течение недели. Также по решению Кремля закрывается генеральное консульство Америки в Санкт-Петербурге.

Ответные меры приняты в отношении всех стран, решивших высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».

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Автор: Екатерина Розина
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