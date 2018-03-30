Генконсульство США в Петербурге начали покидать автомобили с дипномерами

С территории генконсульства США в Петербурге начали выезжать автомобили с дипломатическими номерами. Об этом сообщил корреспондент ИА «Политика сегодня».

На настоящий момент по меньшей мере три внедорожника с дипномерами покинули внутренний двор генерального консульства на Фурштатской улице.

Вчера власти заявили о высылке шестидесяти американских дипломатов и закрытии генерального консульства США в Северной Пальмире. Эти меры стали зеркальным ответом на решение Вашингтона о высылке шестидесяти российских дипломатов и закрытии генерального консульства в Сиэтле.

Россия высылает 58 сотрудников посольства в Москве и двух консульства в Екатеринбурге. Дипломаты должны покинуть страну до 5 апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть до 31 марта.

Государственный флаг США на здании американской дипмиссии приспущен. Как объяснил полицейский, охраняющий здание, это связано с недавней трагедией в Кемерове, а не высылкой дипломатов.