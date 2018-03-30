МЧС РФ не зафиксировало превышений вредных вещей в воздухе вблизи «Ядрово»

С четверга, 8 марта, для органов управления и сил Волоколамского районного звена территориальной подсистемы РСЧС ввели режим функционирования «чрезвычайная ситуация».

МЧС РФ сообщило, что в течение суток лаборатории «Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» », поисково-спасательного отряда №26, СПСЧ и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека замеряли воздух вблизи мусорного полигона «Ядрово».

Превышений предельно-допустимых концентраций не зафиксировали. Круглосуточно работают оперативные группы и две передвижных лаборатории Роспотребнадзора и МЧС РФ. Мобильные посты ГПБУ «Мосэкомониторинга» непрерывно проверяют воздух.