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11:50   30 Марта 2018
Россия
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Швыткин: Россия ушла на десятки лет вперед от США в вопросе вооружения

Швыткин: Россия ушла на десятки лет вперед от США в вопросе вооружения

По словам зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрия Швыткина, Россия на десятилетия обогнала США в сфере вооружений. Депутат напомнил о новых образцах стратегического оружия, про которые рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания парламенту.

Об этом сообщает RT. Швыткин также добавил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений. По его словам, власти страны сосредоточены на внутриполитических проблемах, развитии экономики, однако на внешние угрозы тоже реагируют. 

«Очень жаль, что американский лидер, который декларирует, что США выступают за обеспечение стабильности на мировой арене, своими действиями, наоборот, подталкивает все страны к эскалации напряженности», — добавил депутат.

Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп во время разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о победе США в случае гонки вооружений.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #путин #трамп #гонка вооружений #швыткин
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