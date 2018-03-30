Реальные доходы крымчан возросли на 13 процентов — Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что на территории полуострова реализуют план мероприятий по повышению реальных доходов населения на 2017-2019 годы.

По его словам, по итогам 2017 года реальные денежные доходы крымчан возросли более чем на 13%. Аксенов добавил, что это самый высокий показатель по всей стране. По мере дальнейшего экономического роста уровень доходов и качества жизни крымчан повысится.