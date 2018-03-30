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11:38   30 Марта 2018
Весь мир
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Канада не будет вводить безвизовый режим для Украины

Канада не будет вводить безвизовый режим для Украины

Правительство Канады не собирается открывать для украинцев безвизовый режим въезда в страну, потому что Украина не удовлетворяет требований, необходимых для принятия такого решения.

В Оттаве отметили, что Украина не соответствует требованиям безвизового режима хотя бы из-за нарушений социально-экономических условий, миграционных трендов, соблюдения прав человека, а главное - безопасности. 

В сообщении Оттавы говорится, что власти Канады положительно относятся ко всем посетителям страны, однако не собирается пересматривать свое решение в отношении визовых требований для Украины. 

Накануне RT сообщал о том, что Киев потребовал пересмотра визовой политики Оттавы для стран Восточной Европы, которые не числятся в составе ЕС. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко считает, что поскольку Евросоюз одобрил безвизовый режим для Украины, то и Канаде пора пересмотреть свои взгляды в этом отношении.  

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Автор: Екатерина Розина
#евросоюз #украина #политика #канада #визы #общество #весь мир #визовая политика
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