Канада не будет вводить безвизовый режим для Украины

Правительство Канады не собирается открывать для украинцев безвизовый режим въезда в страну, потому что Украина не удовлетворяет требований, необходимых для принятия такого решения.

В Оттаве отметили, что Украина не соответствует требованиям безвизового режима хотя бы из-за нарушений социально-экономических условий, миграционных трендов, соблюдения прав человека, а главное - безопасности.

В сообщении Оттавы говорится, что власти Канады положительно относятся ко всем посетителям страны, однако не собирается пересматривать свое решение в отношении визовых требований для Украины.

Накануне RT сообщал о том, что Киев потребовал пересмотра визовой политики Оттавы для стран Восточной Европы, которые не числятся в составе ЕС. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко считает, что поскольку Евросоюз одобрил безвизовый режим для Украины, то и Канаде пора пересмотреть свои взгляды в этом отношении.