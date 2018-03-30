Аксенов: Турпоток в Крым снизился в 2017 году из-за дороговизны авиабилетов

Полуостров в прошлом году принял 5,4 миллиона туристов, что на 3,5% меньше, чем за тот же период 2016 года.

Глава региона Сергей Аксенов рассказал, что причин снижения туристического потока в Крым несколько. Прежде всего, прошлое лето выдалось достаточно холодным, что снизило привлекательность курорта. Кроме того, перелеты на полуостров остаются весьма дорогостоящими, а соотношение «цена-качество» отдыха пока оставляет желать лучшего.

Авиабилеты в Крым, заметил Аксенов, составляют от 40 до 60 процентов общей стоимости отдыха. Также недешево стоит проживание в санаторно-курортных и гостиничных комплексах региона. Чтобы решить эту проблему, крымские власти направили свои предложения в рабочую группу, сформированную на уровне Совета Федерации РФ.

Глава Крыма подчеркнул, что первые результаты работы уже появились. В Алуште ставки на аренду земельных участков снизились на 33%.