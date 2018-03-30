Мизулина обратилась в Генеральную прокуратуру по факту распространения ложной информации

Член Совета Федерации Елена Мизулина обратилась в Генеральную прокуратуру по факту распространения заведомо ложной информации блогерами и некоторыми СМИ. Она попросила провести проверку и по ее итогам принять меры прокурорского реагирования.

27 марта Мизулина приняла участие в телепередаче «Вечер с Владимиром Соловьевым». Главной темой эфира был пожар в кемеровском торговом центре. Вскоре в Сети появилось видео с вырванной цитатой сенатора и с вырезанными словами соболезнования. Видео дополнялось ложными комментариями в духе «погибшие люди ее не волнуют, только руководство страны жалко».

Елена Мизулина направила запрос Генеральному прокурору России с просьбой разобраться.