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Дочь Скрипаля ест и пьет

Дочь Скрипаля ест и пьет

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11:16   30 Марта 2018
Весь мир
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Дочь Скрипаля ест и пьет

Дочь Скрипаля ест и пьет

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери.

Главный врач окружной больницы Солсбери Кристин Бланшард сообщил, что состояние Юлии улучшилось. Женщина ест и пьет, но врачи все равно оказывают «экспертную медицинскую помощь 24 часа в сутки», передает издание Sky News.

Медики оценивают состояние Сергея как критическое, но стабильное. Британские власти надеются, что Юлия Скрипаль, когда окрепнет, расскажет у случившемся.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #великобриатния #скрипаль
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