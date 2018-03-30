«Зимнюю вишню» в Кемерове построили без разрешения - СК

Следователи подчеркнули, что самовольное строительство торгового центра не пресекли вовремя, из-за чего и произошла трагедия.

Ранее СК РФ задержал начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову по подозрению в превышении должностных полномочий. Следователи уверяют, она не остановила незаконное строительство торгового центра, позволив ему работать. Из-за этого в городе произошла трагедия с огромным количеством жертв.

В воскресенье, 25 марта, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.