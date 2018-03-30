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11:20   30 Марта 2018
Россия
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РФ разрабатывает роботизированную РСЗО с потенциалом поражения вертолетов и беспилотников 

РФ разрабатывает роботизированную РСЗО с потенциалом поражения вертолетов и беспилотников 

Реактивную систему залпового огня (РСЗО) с элементами роботизации будет создавать «Техмаш», который входит в состав «Ростех». 

Заместитель генерального директора «Техмаш» Александр Кочкин на выставке ArmHiTec-2018 сообщил, что целью компании является создание системы, в потенциале которой будет не только борьба с наземными объектами, но и воздушными. Он рассказал, что разработка новой РСЗО предусматривает поражение вертолетов и беспилотников. Такая система будет полезна для разных подразделений Вооруженных сил.

Замдиректора отметил, что компания будет разрабатывать новую РЗСО в скором времени, детали технического потенциала системы будут обсуждатся с Минобороны. 

Кочкин рассказал, что для новой РСЗО будут специально разработаны снаряды и ракеты. Система будет оснащена элементами роботизации, поэтому пользоваться ей будут дистанционно.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #вооружение #общество #весь мир #рсзо
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