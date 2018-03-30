Лавров и Де Мистура подтвердили эффективность астанинского формата

Глава МИД России Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердили эффективность астанинского формата переговоров, созданного Россией, Ираном и Турцией. Формат успешно помогает решать вопросы, касающиеся урегулирования ситуации в Сирии.

Также Лавров и Де Мистура подтвердили необходимость интенсивной реализации итогов Конгресса национального диалога в Сочи, который прошел в январе.

Напомним, что конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Согласно информации ООН, за все время вооруженных столкновений там погибло порядка 220 тысяч человек.