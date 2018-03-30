Мы в соц.сетях:
Мизулина обратилась в Генеральную прокуратуру по факту распространения ложной информации

Мизулина обратилась в Генеральную прокуратуру по факту распространения ложной информации

 РФ разрабатывает роботизированную РСЗО с потенциалом поражения вертолетов и беспилотников 

РФ разрабатывает роботизированную РСЗО с потенциалом поражения вертолетов и беспилотников 
Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

 «Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе
Дочь Скрипаля ест и пьет

Дочь Скрипаля ест и пьет

Лавров и Де Мистура подтвердили эффективность астанинского формата

Лавров и Де Мистура подтвердили эффективность астанинского формата
Мизулина обратилась в Генеральную прокуратуру по факту распространения ложной информации

Мизулина обратилась в Генеральную прокуратуру по факту распространения ложной информации

 РФ разрабатывает роботизированную РСЗО с потенциалом поражения вертолетов и беспилотников 

РФ разрабатывает роботизированную РСЗО с потенциалом поражения вертолетов и беспилотников 
Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

 «Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе
Дочь Скрипаля ест и пьет

Дочь Скрипаля ест и пьет

Лавров и Де Мистура подтвердили эффективность астанинского формата

Лавров и Де Мистура подтвердили эффективность астанинского формата
11:02   30 Марта 2018
Весь мир
40

Лавров и Де Мистура подтвердили эффективность астанинского формата

Лавров и Де Мистура подтвердили эффективность астанинского формата

Глава МИД России Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердили эффективность астанинского формата переговоров, созданного Россией, Ираном и Турцией. Формат успешно помогает решать вопросы, касающиеся урегулирования ситуации в Сирии. 

Также Лавров и Де Мистура подтвердили необходимость интенсивной реализации итогов Конгресса национального диалога в Сочи, который прошел в январе. 

Напомним, что конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Согласно информации ООН, за все время вооруженных столкновений там погибло порядка 220 тысяч человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сирия #лавров #де мистура #астанинские переговоры
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Курды не спят. Эксперт посоветовал российским туристам не терять бдительность в Турции Весь мир
Курды не спят. Эксперт посоветовал российским туристам не терять бдительность в Турции
Сепаратисты продолжают устраивать теракты на территории страны НАТО.
19:38   29 Марта 2018
192
Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода Россия

Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода

18:00   29 Марта 2018
78
Легализация криптовалют может разрушить финансовую систему России Экономика

Легализация криптовалют может разрушить финансовую систему России

15:22   29 Марта 2018
84
Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против» Ближнее зарубежье

Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

12:43   29 Марта 2018
4001
Новости smi2.ru
Кузбасский пленник. Кто станет губернатором, когда Тулеева освободят

Кузбасский пленник. Кто станет губернатором, когда Тулеева освободят

 Оператор Yota предложил тариф без голосовой связи

Оператор Yota предложил тариф без голосовой связи

 Потерявший в пожаре всю семью кемеровчанин: Двери в кинозал закрыли сами посетители

Потерявший в пожаре всю семью кемеровчанин: Двери в кинозал закрыли сами посетители

 Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»