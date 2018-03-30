Следователи задержали главу инспекции строительного надзора Кемерова

Начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Кроме того, действия Комковой проверяют на предмет коррупционной составляющей.

Следственная проверка в Кемеровской области началась после пожара 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня». Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Правоохранители подозревают, что масштабность пожара связана с нарушениями пожарной безопасности. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза с привлечением специалистов из Петербурга.