Министерство обороны РФ увеличивает количество научных рот в 2018 году

Первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что Минобороны РФ создаст дополнительные четыре научные роты, базирующиеся в военном технополисе «Эра».

Бурдинский рассказал, что в научные роты большой конкурс, на одно место претендует свыше десяти человек, поэтому в 2018 году будут организованы еще четыре роты, куда планируется распределять молодежь. Все новые научные роты будут создавать в технологическом полисе «Эра», их обеспечат самыми инновационными технологиями, сообщает телеканал «Россия 1».

Генерал-лейтенант уточнил, что обучение по эксплуатации новой военной техники и вооружения будут проходить все солдаты срочной службы.

Директор «Эры» Федор Дедус сообщил, что специалисты технополиса будут работать в восьми разных областях от информационно-телекоммуникационных систем и систем искусственного интеллекта до биоинженерных биосинтетических и биосенсорных технологий. К 2020 году в штате технополиса будут числиться около двух тысяч ученых.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу первый заявил об организации и военного технополиса. Во время проведения селекторного совещания он рассказал о планах создания научной организации, которая будет работать в интересах Вооруженных сил.