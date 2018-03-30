Telegram привлек 850 миллионов долларов по итогам второго раунда ICO

Популярный мессенджер Telegram привлек порядка 850 миллионов долларов по итогам второго предварительного размещения токенов новой платформы Telegram Open Network. Об этом говорится в данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Такая же сумма была привлечена по итогам первого раунда ICO. Отмечается, что общая сумма, полученная по итогам двух раундов размещения, превысила 1,7 миллиарда долларов. Она будет направленна на развитие Telegram Open Network и самого мессенджера.