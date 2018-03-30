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10:43   30 Марта 2018
Весь мир
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Сербы строят баррикады: Вучич обвинил Запад в издевательстве над Сербией

Сербы строят баррикады: Вучич обвинил Запад в издевательстве над Сербией

Сербский лидер Александр Вучич обвинил Евросоюз в пособничестве преступникам, которые похитили главу канцелярии кабинета министров Сербии Марко Джурича.

Того в понедельник, 26 марта, схватил спецназ Косова в центре города Косовска-Митровица поблизости от границы, которая разделяет населенный пункт на сербскую и косовскую территории. Джурич общался с сербскими жителями, а его визит на окраину сербской территории заранее обговорили с властями Косова. Однако косовская полиция похитила политика, перед этим избив прикладами и использовав против него слезоточивый газ.

Случившееся взбудоражило жителей города. Люди вышли на улицы и собрались у моста через реку Ибр на границе территорий. Согласно телеканалу Pink, сербы возводят баррикады вдоль сербско-косовской границы.

Как сообщает портал «Хазин.ру», президент Сербии на экстренном Совете безопасности ООН заявил, что происходящее в стране - вина канцелярии Евросоюза. Вучич объяснил, что на месте задержания Джурича замечены автомобили европейской миссии EULEX, которую в составе двух тысяч человек отправили в Косово в рамках плана Ахтисаари. Члены этой миссии, уверяет глава государства, помогли похитителям сербского политика.

Вучич уверен, что главу канцелярии Кабмина задержали с целью запугать сербов. Страны Запада просто издеваются над ними. И единственное государство, которое способно помочь Белграду, - это Россия.

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Автор: Юлия Халус
#россия #ес #политика #сербия #новости #весь мир #вучич #джурич
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