Жители Восточной Гуты вышли на улицы с призывом покинуть город боевиков «Джейш аль-Ислам» — Минобороны
Мирное население призывает боевиков оставить город Дума.
Жители сирийского города Дума вышли на улицы, призывая боевиков повстанческой исламистской группировки «Джейш аль-Ислам» покинуть их территорию, сообщает Минобороны РФ.
Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии занимается переговорами о выводе боевиков из Восточной Гуты, мирное население поддерживает действия российской стороны и призывает боевиков принять условия,поставленные правительственными войсками.