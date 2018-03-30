«Котики наши»: «Нафтогаз» обрадовался отчету «Газпрома»
Руководство украинской компании «Нафтогаз» заявило, что российской корпорации «Газпром» придется так или иначе соблюдать решение Стокгольмского арбитражного суда.
«Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это еще не факт и «надо посмотреть», но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчетности», — написано на странице «Нафтогаза» в твиттере.
От котики наші. Можна скільки завгодно робити вигляд, що рішення Стокгольмського арбітражу це ще не факт і "будєм посмотрєть", але міжнародні стандарти фінансової звітності - це міжнародні стандарти фінансової звітності. pic.twitter.com/gkPp1Sc51G— Нафтогаз України (@NaftogazUK) March 29, 2018
В феврале Стокгольмский арбитражный суд взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» более 4,6 миллиарда долларов. Такая сумма была взыскана за недопоставку транзитного газа.
С учетом долга украинской компании за поставленный газ сумма составит 2,56 миллиарда долларов. В «Газпроме» заявили, что не согласны с решением суда, однако компания отразит эту сумму в отчетности за 2017 год.