Испытания новой российской ракеты «Сармат» сняли на видео

Новая межконтинентальная баллистическая ракета тяжелого класса «Сармат» прошла испытания на космодроме Плесецк.

Минобороны РФ в пятницу, 30 марта, опубликовало на YouTube-канале видео пробного пуска ракеты. В оборонном ведомстве объяснили, что испытания позволили подтвердить характеристики ракеты при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета. Кроме того, удалось оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений.

«Сармат» - российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения с многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Комплекс призван заменить морально устаревшие МБР «Воевода».