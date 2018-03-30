Прокуратура Камчатки нашла нарушения пожарной безопасности почти во всех крупных ТЦ

Нарушения допустили как собственники торговых центров, так и предприниматели, которые арендуют там помещения, отметила пресс-служба ведомства.

Прокурорские проверки в регионе продолжаются, однако на данный момент нарушения выявлены почти во всех крупных ТЦ. Речь идет о неисправности или отсутствии системы автоматической пожарной сигнализации, загруженных или зауженных эвакуационных проходах, закрытых эвакуационных выходах, а также перекрытом доступе к средствам тушения пожаров.

По всем фактам нарушения, пообещали в ведомстве, примут меры реагирования.