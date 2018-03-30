Крымский мост планируют открыть к сезону отпусков 

Мост, соединяющий керченский и таманский полуострова, планируют запустить в эксплуатацию к отпускному сезону. В настоящий момент уже запустили несколько полос в тестовом режиме, сообщает «Российская газета».

В данный момент строители подготавливают автомобильную трассу, ведутся работы по укладке асфальта. Власти занимаются выбором подрядчика, которому доверят содержание дороги для машин.

Крымский мост самый большой в России, объект служит переправой между двумя полуостровами над Керченским проливом, его протяженность составляет 19 километров. Мост располагает двумя параллельными трассами для автомобилей и поездов.

Строительство объекта планируют завершить в декабре 2019 года. Проект предусматривает два пути, пропускная способность которых составляет до 47 поездов в сутки. С помощью Крымского моста полуостров полноценно вольется в экономику страны, будет упрощена доставка грузов в Крым из материковой части России.